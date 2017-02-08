Захарченко заявил о подготовке к запуску «Стирола»

По его словам, крупнейший в регионе фармацевтический завод «Стирол» в Горловке может открыться после 2,5 лет простоя из-за боев.

«Сейчас готовится план запуска «Стирола», — сказал он на встрече со студентами.

Лидер «ДНР» подчеркнул, что на данный момент в самопровозглашенной республике определяется список предприятий химических и фармацевтических отраслей, который будут запущены в первую очередь.

В пресс-службе группы «Ostchem», в которую входит и ПАО «Концерн Стирол», уже прокомментировали сказанное.

«Мы к этому не имеем абсолютно никакого отношения», – заявила ее руководитель Наталия Иванченко. По ее словам, речь судя по всему идет о другом предприятии — фармацевтическом заводе «Стиролбиофарм».

«Вероятно, в заявлении т.н. лидера «ДНР» Александра Захарченко говорится о другом заводе – «Стиролбиофарм». Там совсем другой собственник, и этот завод производит фармацевтику. А ПАО «Концерн Стирол» выпускал азотные минеральные удобрения. Сейчас там вообще ничего нет, завод не работает с 2014 года. Мне кажется, это даже невозможно сейчас – запустить заново такую огромную махину», – сказала Иванченко.