Фронтовая Горловка: в Зайцево доставили кабель для восстановения электроснабжения

Два гражданина РФ приобрели 1250 м кабеля и доставили его в Горловку.

Электрический кабель был закуплен Юрием Мезиновым и Анатолием Смирновым специально для жителей Зайцево, чтобы провести сюда электричество, поскольку ЛЭП разрушены в результате постоянных боевых действий.

На протяжении года около 400 домов многострадального поселка на севере Горловки остаются без электроснабжения.

Теперь дело за ОБСЕ и СЦКК, которые должны убедить стороны в прекращении огня, чтобы работники коммунальных служб смогли приступить к восстановлению электросетей.