Шахтер выиграл и стал третьим на Atlantic Сup

В заключительном матче турнира горняки обыграли «Дебрецен».

В который раз подопечные Паулу Фонсеки имели тотальное преимущество на поле, большую часть игрового времени провели в атаках, но выиграли, как говорится, со «скользким» счетом.

Первый гол был забит на 27-й минуте, когда шустрее других в штрафной соперника оказался Густаво Бланко Лещук, добивший мяч в сетку ворот. Практически ту же Дентиньо увеличил преимущество в счете, а вскоре одна из немногих контратак венгров привела к ответному голу.

Оставшееся до перерыва время и во втором тайме «Шахтер» продолжал атаковать, но счет больше так и не изменился.

Горняки завершили участие в Atlantic Сup на третьем месте. Теперь им осталось провести последний спарринг в Португалии — 10 февраля они сыграют с местным «Риу Аве».