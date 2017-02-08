Фронтовая Горловка: виной убийства стали ревность и алкоголь

На днях в одной из квартир Калининского района был обнаружен труп мужчины.

Вскоре стало известно, что потерпевшего убили на почве ревности. Как оказалось, местный житель, совершивший в итоге преступление, пришел в гости к своей возлюбленной, которая распивала спиртное вместе с подругами и увидел, что в квартире также находится мужчина, который спал в соседней комнате. Не став разбираться, пришедший горловчанин схватил нож ударил спящего в область шеи. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

По словам задержанного, он не хотел убивать соперника. Всему виной стали ревность и алкоголь.