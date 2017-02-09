Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В четверг, 9-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 13 час. без воды останутся абоненты нескольких улиц в ж/м Гольмовский: Бабия, Селидовская (№ 49-51), Советской Армии, Федосеева, Фотиевой, Антонова, а с 9 до 16 час. — ул.Кирова (№ 11, 13, 15, 17, 19, 21) и ОШ № 14 и 16.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 10 до 15 час. будет временно прекращена подача электроэнергии в доме № 36 на ул.Корчагина.