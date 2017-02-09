Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев

Четверг, 9 февраля, 2017
Благотворительный фонд «Право на защиту» подготовил детальную инструкцию о правах и обязанностях переселенцев при проверке их фактического места проживания. Ознакомиться с инструкцией можно ниже.
Что такое проверка места проживания ВПЛ?
Проверка места проживания внутренне перемещенного лица – это визит работника управления социальной защиты в жилое помещение, где проживает ВПЛ, с целью проверки достоверности указанной в заявлении информации о фактическом месте проживания/пребывания внутренне перемещенного лица.
Что делать, если вы переехали в другое жилое помещение и больше не проживаете по адресу, указанному в справке переселенца?
Вам необходимо в течение 10 дней после переезда сообщить об этом в управление социальной защиты населения по новому месту жительства.
На основании чего проводят проверку?
Осуществление проверки достоверности указанной в заявлении информации о фактическом месте проживания/пребывания внутренне перемещенного лица предусмотрено Порядком назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам, утвержденным Постановлением Правительства № 365 от 08.06.2016.
Кого касается проверка?
Проверки предусмотрены в отношении всех внутренне перемещенных лиц, получающих пенсию (ежемесячное пожизненное денежное содержание), пожизненную государственную стипендию, все виды социальной помощи и компенсации, материальное обеспечение, предоставление социальных услуг, субсидий и льгот за счет средств государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования.
ВПО, которые получают ежемесячную адресную помощь, также подлежат проверке.
Когда проводится проверка?
Проверка места проживания должно осуществляться в течение 15 дней со дня получения управлением заявления о назначении выплат лицу, которое только встало на учет или которое возобновила справку ВПЛ.
Если лицу ранее уже назначены выплаты и лицо их получает, то проверка в соответствии с разъяснениями Министерства социальной политики должна состояться до 14 декабря 2016 года.
Проверку предусмотрено проводить каждые 6 месяцев.
Что произойдет, если во время проверки вы отсутствуете дома?
В случае отсутствия переселенца по месту фактического проживания во время проведения первой проверки (которая проводится в течение 15 дней со дня получения управлением заявления) комиссия, которая принимает решение о назначении (восстановление) социальных выплат, может отказать ВПЛ в их назначении (возобновлении).
В случае отсутствия ВПЛ по месту жительства во время проведения очередной проверки (которая осуществляется раз в 6 месяцев) проверяющий работник обязан оставить вам уведомление о необходимости явиться в управление социальной защиты в течение 3 дней. Если вы не явились в управлении (не получили сообщение, не имели возможности и т.д.), вам должны прислать дополнительно заказное письмо о необходимости явиться в управлении в течение 3 дней.
ВАЖНО! В управлении социальной защиты населения у вас не имеют права требовать документы, подтверждающие уважительность причин вашего отсутствия дома во время проверки. В управление необходимо явиться только для физической идентификации, то есть предъявить документ, удостоверяющий личность.
Каким образом осуществляется проверка места проживания переселенца?
Проверка представляет собой визит инспектора управления социальной защиты населения в ваше жилое помещение. Во время визита инспектор составляет акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи. Инспектор при проверке может:
Чего не могут делать сотрудники управления социальной защиты населения?
ВАЖНО! Обследование материально-бытовых условий проживания семьи не предусматривает осуществления обыска или осмотра жилища, осмотра или изъятия вещей. Такие действия уполномочены осуществлять исключительно представители правоохранительных органов Украины в определенных законом случаях.
При осуществлении проверки инспектор социальной защиты населения обязан:
Права и обязанности внутренне перемещенного лица во время проверки:
Рекомендации ВПЛ для защиты своих прав при осуществлении проверки:
Если зафиксированы работником данные в акте не соответствуют действительности или у вас есть другие замечания, сделайте об этом соответствующую отметку рядом со своей подписью.
Рекомендуем ВПЛ после подписания акта попросить его копию или сделать фото в подтверждение прохождения проверки.
В случае допущения нарушений со стороны инспектора социальной защиты населения вы можете позвонить:
При этом следует сообщить свои ФИО, адрес и номер телефона, в чем состоит нарушение.