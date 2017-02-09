Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев

Благотворительный фонд «Право на защиту» подготовил детальную инструкцию о правах и обязанностях переселенцев при проверке их фактического места проживания. Ознакомиться с инструкцией можно ниже.

Что такое проверка места проживания ВПЛ?

Проверка места проживания внутренне перемещенного лица – это визит работника управления социальной защиты в жилое помещение, где проживает ВПЛ, с целью проверки достоверности указанной в заявлении информации о фактическом месте проживания/пребывания внутренне перемещенного лица.

Что делать, если вы переехали в другое жилое помещение и больше не проживаете по адресу, указанному в справке переселенца?

Вам необходимо в течение 10 дней после переезда сообщить об этом в управление социальной защиты населения по новому месту жительства.

На основании чего проводят проверку?

Осуществление проверки достоверности указанной в заявлении информации о фактическом месте проживания/пребывания внутренне перемещенного лица предусмотрено Порядком назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам, утвержденным Постановлением Правительства № 365 от 08.06.2016.

Кого касается проверка?

Проверки предусмотрены в отношении всех внутренне перемещенных лиц, получающих пенсию (ежемесячное пожизненное денежное содержание), пожизненную государственную стипендию, все виды социальной помощи и компенсации, материальное обеспечение, предоставление социальных услуг, субсидий и льгот за счет средств государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования.

ВПО, которые получают ежемесячную адресную помощь, также подлежат проверке.

Когда проводится проверка?

Проверка места проживания должно осуществляться в течение 15 дней со дня получения управлением заявления о назначении выплат лицу, которое только встало на учет или которое возобновила справку ВПЛ.

Если лицу ранее уже назначены выплаты и лицо их получает, то проверка в соответствии с разъяснениями Министерства социальной политики должна состояться до 14 декабря 2016 года.

Проверку предусмотрено проводить каждые 6 месяцев.

Что произойдет, если во время проверки вы отсутствуете дома?

В случае отсутствия переселенца по месту фактического проживания во время проведения первой проверки (которая проводится в течение 15 дней со дня получения управлением заявления) комиссия, которая принимает решение о назначении (восстановление) социальных выплат, может отказать ВПЛ в их назначении (возобновлении).

В случае отсутствия ВПЛ по месту жительства во время проведения очередной проверки (которая осуществляется раз в 6 месяцев) проверяющий работник обязан оставить вам уведомление о необходимости явиться в управление социальной защиты в течение 3 дней. Если вы не явились в управлении (не получили сообщение, не имели возможности и т.д.), вам должны прислать дополнительно заказное письмо о необходимости явиться в управлении в течение 3 дней.

ВАЖНО! В управлении социальной защиты населения у вас не имеют права требовать документы, подтверждающие уважительность причин вашего отсутствия дома во время проверки. В управление необходимо явиться только для физической идентификации, то есть предъявить документ, удостоверяющий личность.

Каким образом осуществляется проверка места проживания переселенца?

Проверка представляет собой визит инспектора управления социальной защиты населения в ваше жилое помещение. Во время визита инспектор составляет акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи. Инспектор при проверке может:

войти в помещение, в котором вы проживаете; уточнять ваши ФИО, адрес проживания; уточнять количество членов семьи, проживающих вместе, их родственную связь; узнавать учится ли ребенок (дети) в высшем учебном заведении, на какой форме обучения, получает ли стипендию; узнавать о наличии и характеристиках жилых помещений, земельных участков и транспортных средств, находящихся в собственности, владении или пользовании, семьи; узнавать сведения о дополнительных источниках существования, включая работу без трудового соглашения (неофициальное трудоустройство); узнавать сведения о покупке или оплате услуг, стоимость которых превышает 10-кратную величину прожиточного минимума для семьи (каждая семья имеет свой прожиточный минимум в зависимости от количества членов семьи, возраста, других характеристик); вносить указанную информацию в акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи; требовать от каждого совершеннолетнего члена семьи подписать акт.

Чего не могут делать сотрудники управления социальной защиты населения?

Узнавать подробности вашей личной жизни:

наличие / отсутствие / местонахождение ваших личных вещей, предметов;

каким образом вы проводите свободное время;

когда вы и другие члены семьи бываете дома;

в каких магазинах вы совершаете покупки, какую одежду, предметы или продукты покупаете;

требовать номер телефона и присутствия родственника или знакомого, у которого вы временно находитесь;

другую информацию, которая не имеет отношения к вопросам, приведенным в перечне выше.

Осуществлять обыск или осмотр ваших личных вещей

ВАЖНО! Обследование материально-бытовых условий проживания семьи не предусматривает осуществления обыска или осмотра жилища, осмотра или изъятия вещей. Такие действия уполномочены осуществлять исключительно представители правоохранительных органов Украины в определенных законом случаях.

Считать количество единиц одежды, которые имеются в квартире, мебели, техники и т.д Угрожать, запугивать или иным образом пытаться получить дополнительную информацию, которая не имеет отношения к цели обследования материально-бытовых условий проживания.

При осуществлении проверки инспектор социальной защиты населения обязан:

представиться, предъявить служебное удостоверение социального инспектора и предоставить информацию о цели визита. проинформировать переселенца об обязанности в десятидневный срок письменно сообщать об изменении фактического проживания/пребывания в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по новому фактическому месту жительства/пребывания, а также о последствиях невыполнения этой обязанности. заполнить акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи, подписать его, предоставить лицам, в отношении которых осуществлена проверка, для ознакомления и подписи.

Права и обязанности внутренне перемещенного лица во время проверки:

Переселенцы имеют право узнать у инспектора его ФИО, ознакомиться с его служебным удостоверением и данным, которые внесены в акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи. Переселенцы обязаны предоставлять инспектору необходимую информацию, подписать акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи.

Рекомендации ВПЛ для защиты своих прав при осуществлении проверки:

Если зафиксированы работником данные в акте не соответствуют действительности или у вас есть другие замечания, сделайте об этом соответствующую отметку рядом со своей подписью.

Рекомендуем ВПЛ после подписания акта попросить его копию или сделать фото в подтверждение прохождения проверки.

В случае допущения нарушений со стороны инспектора социальной защиты населения вы можете позвонить:

на правительственную «горячую линию» по номеру 1545 или 0800507309; на горячую линию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по номеру 044 253 75 89 или 0800 50 17 20.

При этом следует сообщить свои ФИО, адрес и номер телефона, в чем состоит нарушение.

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