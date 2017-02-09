В РФ дело по убийству школьницы из Горловки готовят к передаче в суд

На Ставрополье завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего Артема Акопяна, который подозревается в убийстве и надругательстве над телом умершей несовершеннолетней.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Потом его передадут на рассмотрение в суд.

В начале марта тело пропавшей в Кисловодске 14-летней школьницы нашли под мостом. За полгода до этого семья девочки переехала в Россию, бежав от войны из Горловки.

Следствием была установлена личность убийцы. Им оказался Артем Акопян 1996 г.р., который встречался с потерпевшей. В тот день он поссорился с девушкой, после чего начал ее душить. Та потеряла сознание и Акопян перетащил тело к руслу реки, но школьница очнулась и начала звать на помощь, тогда обвиняемый нанес ей по голове несколько ударов куском валявшегося рядом бетона. Затем надругался над уже бездыханным телом, забрал с собой ее мобильный телефон и украшения и скрылся.