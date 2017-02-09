Гройсман заявил, что Украина поднимается с колен

Об этом премьер-министр заявил в ходе заседания правительства.

Владимир Гройсман заявил, что правительство работает для изменения качества жизни людей к лучшему.

По его словам, Украина экономически поднимается с колен, а результатом стабилизации и экономического роста является постепенное уменьшение в стране безработицы и повышение заработной платы.

«И это только начало», — подчеркнул Гройсман.

Кроме того, глава Кабмина рассказал, что в 2017-м году есть все основания говорить о том, что будет изменена пенсионная система, и она будет справедливой. Пенсионеры почувствуют увеличение пенсионных выплат.