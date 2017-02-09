Фронтовая Горловка: тяжелое было слышно реже

Первые сообщения о возобновлении боевых действий начали поступать от местных жителей после полудня.

Ближе к 13 час. по местному времени горожане сообщили о стрельбе на северных окраинах, а спустя час мощные «бахи» некоторое время раздавались на юго-западе.

Около 16 час. неспокойно было в направлении Гольмовского и (чуть позже) Светлодарска, где впоследствии завязался продолжительный бой. К 18 час. стрелять начали на северо-западе, севере — на участке от Майорска и до Гольмовского.

Такая ситуация сохранялась до полуночи и даже несколько дольше, хотя ночью активность начала спадать.

Продолжались бои 8 февраля на западе от Донецка (от юга и до севера), восточнее Мариуполя.