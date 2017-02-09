В «ДНР» рассказали подробности убийства «Гиви»

Рассматриваются две версии взрыва, в результате которого 8 февраля в Донецке был убит полевой командир «ДНР» Михаил Толстых.

«Первая – взрывчатка была заложена в его кабинете в батарее. Вторая – ДРГ из «Шмеля» стрельнули за пределами базы в окно. Обе эти версии сейчас проверяются», – сообщили российские СМИ.

Один из представителей вооруженных формирований самопровозглашенной республики уверен, что события скорее происходили по первому варианту: «…Например, рамы остались целыми, если бы били со Шмеля, их бы вывернуло внутрь комнаты. Во-вторых, Гиви лежал ногами к окну. Одну ногу оторвало полностью, а на второй – ступню, и срезало часть головы. Это показывает, что был направленный взрыв со стороны батареи. Каких-то осколков в самой комнате найдено не было. Соответственно, это похоже на тротил или на пластид».