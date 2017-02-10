Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В пятницу, 10-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 12 час. без воды останутся часть абонентов центральной части города: ул.Рудакова (№ 17-21) и Техническая (№ 2, 4), а с 11 до 14 час. — от ул.Комсомольской до ул.Нестерова, от ул.Комсомольской до ул.Свердлова.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9 до 14 час. будет временно прекращена подача электроэнергии на ул.Крупской (№ 1-17), Октябрьская (№ 5-23), Островского (№ 1, 2), Профинтерна (№ 2-22), Вострухина (№ 9-17), Саркисяна (№ 4-8), Мечникова (№ 1-10), Менделеева (№ 2-9), пер.Длинный (№ 1, 11а), пер.Прямой (№ 1-7).