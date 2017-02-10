Фронтовая Горловка: стреляли меньше, но все же режим тишины не соблюдается

В «ДНР» заявили о предложении ВСУ снова прекратить огонь — на этот раз с 0:00 9 февраля, об этом в эфире российского телеканала сообщил представитель самопровозглашенной республики.



«Если мы говорим о сегодняшнем дне, то с 0:00 9 февраля мы предложили украинской стороне полностью прекратить огонь… С трех часов утра не было зафиксировано ни одного выстрела», — отметил Басурин.

По его словам, предложение в письменном виде передали украинскому командованию через наблюдателей ОБСЕ и СЦКК.

В Горловке, как и по всей линии соприкосновения, действительно было тише, но без стрельбы все же не обошлось. Горожане рассказали, что на протяжении всего четверга, 9 февраля, неспокойно было на севере.

Вечером эта сторона продолжала шуметь, кроме того стреляли на юго-западе.