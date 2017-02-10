 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Блокадники обнародовали отчет своей деятельности, а в «Укрзализнице» сообщили об убытках

Пятница, 10 февраля, 2017

В четверг «Штаб блокады с оккупантами» опубликовал отчет о ситуации в районе проведения акции протеста.

 

«Блокада продолжается 16 суток по двум направлениям.

В Луганской области заблокировано движение в направлении Луганск-Лисичанск в районе станции Светланово, а также в направлении  Горское-Золотое. Одноколейная железная дорога в районе Горское-Золотое заблокирована  остановленным железнодорожным составом локомотива с 54 вагонами. За 500 метров от места блокирования путь поврежден неизвестными. Таким образом, проезд по данной линии физически невозможен.

В районе перекрытия размещен редут «Богдан», который обеспечил непроходжение по данному маршруту около 9600 вагонов за отчетные 16 дней. Также рядом находится небольшой наблюдательный пункт на станции Светланово.

В Донецкой области заблокирована железнодорожная ветка Горловка-Бахмут. Между станциями Горловка и Бахмут размещены две железнодорожные станции — Курдюмовка и Майорск. Линия разграничения с противником проходит за станцией Майорск, движение через которую происходило без остановки (из-за отсутствия персонала на станции).

Установка точки блокировки (редут «Запорожье») первоначально планировался на станции Курдюмовка. Однако, в связи с противодействием полиции в Донецкой области, штабом блокады редут «Запорожье» был установлен на железнодорожном переезде в самом Бахмуте. На одном из путей закреплен тепловоз, что делает прохождение железнодорожных составов этими путями невозможным.

Ситуация на данном направлении более сложная, чем в Луганской области в связи с тем, что от Курдюмовки до станции Лиман идет маршрут электрички. Также, в районе Зеленополья находится карьер по добычи глины, маршрут вывоза которого проходит через станцию Бахмут. Перемещение редута в Курдюмовку (ближе к линии разграничения) на данный момент невозможно из-за периодических обстрелы прилегающих к станции районов. Поэтому на станции Курдюмовка размещен наблюдательный пункт, а пункт приема волонтерской помощи и расположения редута по прежнему находится в Бахмуте. Во время общественных слушаний, которые состоялись в Бахмуте 8 февраля, между представителями штаба блокады и жителями города, была достигнута договоренность, по которой в ближайшее время редут будет перемещен на несколько километров ближе к линии разграничения. На данный момент ведутся подготовительные работы.

В Донецкой области блокада проводится 7 суток. За это время редутом «Запорожье» не допущено перемещение 3500 вагонов.

6 февраля при обстреле, согласно уведомления, полученного от железнодорожников, на станции Майорск были повреждены пути.

Продолжается прибытие добровольцев и волонтеров в район проведения блокады. Готовится перекрытия следующих направлений.

В районе Бахмута наблюдается концентрация спецподразделений полиции и национальной гвардии (Харьков, Киев). Поддержка блокады со стороны подразделений ВСУ, боевых подразделений полиции, активной части местного населения, остается стабильно высокой. Будем информировать о развитии дальнейших событий».

В то же время «Донецкая железная дорога» призвала компетентные органы содействовать разблокированию движения на двух перегонах.

По информации пресс-службы «Укрзализныци», убытки от блокирования парной колеи перегона Курдюмовка – Бахмут 484 км, поезда №4852 и локомотива серии ЧМЭ3, которая длится со 2 февраля, превысили 33 млн. грн. Сумма ущерба простоя  тепловоза и 57 порожних грузовых вагонов на перегоне Шипилово – Свитланово, которые длятся с 25 января, по состоянию на 7 февраля составила 8,4 млн. грн. Как уточняется, за это время из-за указанных действий не перевезено 174,5 тыс. тонн угля.

 



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования