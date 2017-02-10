Блокадники обнародовали отчет своей деятельности, а в «Укрзализнице» сообщили об убытках

В четверг «Штаб блокады с оккупантами» опубликовал отчет о ситуации в районе проведения акции протеста.

«Блокада продолжается 16 суток по двум направлениям.

В Луганской области заблокировано движение в направлении Луганск-Лисичанск в районе станции Светланово, а также в направлении Горское-Золотое. Одноколейная железная дорога в районе Горское-Золотое заблокирована остановленным железнодорожным составом локомотива с 54 вагонами. За 500 метров от места блокирования путь поврежден неизвестными. Таким образом, проезд по данной линии физически невозможен.

В районе перекрытия размещен редут «Богдан», который обеспечил непроходжение по данному маршруту около 9600 вагонов за отчетные 16 дней. Также рядом находится небольшой наблюдательный пункт на станции Светланово.

В Донецкой области заблокирована железнодорожная ветка Горловка-Бахмут. Между станциями Горловка и Бахмут размещены две железнодорожные станции — Курдюмовка и Майорск. Линия разграничения с противником проходит за станцией Майорск, движение через которую происходило без остановки (из-за отсутствия персонала на станции).

Установка точки блокировки (редут «Запорожье») первоначально планировался на станции Курдюмовка. Однако, в связи с противодействием полиции в Донецкой области, штабом блокады редут «Запорожье» был установлен на железнодорожном переезде в самом Бахмуте. На одном из путей закреплен тепловоз, что делает прохождение железнодорожных составов этими путями невозможным.

Ситуация на данном направлении более сложная, чем в Луганской области в связи с тем, что от Курдюмовки до станции Лиман идет маршрут электрички. Также, в районе Зеленополья находится карьер по добычи глины, маршрут вывоза которого проходит через станцию Бахмут. Перемещение редута в Курдюмовку (ближе к линии разграничения) на данный момент невозможно из-за периодических обстрелы прилегающих к станции районов. Поэтому на станции Курдюмовка размещен наблюдательный пункт, а пункт приема волонтерской помощи и расположения редута по прежнему находится в Бахмуте. Во время общественных слушаний, которые состоялись в Бахмуте 8 февраля, между представителями штаба блокады и жителями города, была достигнута договоренность, по которой в ближайшее время редут будет перемещен на несколько километров ближе к линии разграничения. На данный момент ведутся подготовительные работы.

В Донецкой области блокада проводится 7 суток. За это время редутом «Запорожье» не допущено перемещение 3500 вагонов.

6 февраля при обстреле, согласно уведомления, полученного от железнодорожников, на станции Майорск были повреждены пути.

Продолжается прибытие добровольцев и волонтеров в район проведения блокады. Готовится перекрытия следующих направлений.

В районе Бахмута наблюдается концентрация спецподразделений полиции и национальной гвардии (Харьков, Киев). Поддержка блокады со стороны подразделений ВСУ, боевых подразделений полиции, активной части местного населения, остается стабильно высокой. Будем информировать о развитии дальнейших событий».

В то же время «Донецкая железная дорога» призвала компетентные органы содействовать разблокированию движения на двух перегонах.

По информации пресс-службы «Укрзализныци», убытки от блокирования парной колеи перегона Курдюмовка – Бахмут 484 км, поезда №4852 и локомотива серии ЧМЭ3, которая длится со 2 февраля, превысили 33 млн. грн. Сумма ущерба простоя тепловоза и 57 порожних грузовых вагонов на перегоне Шипилово – Свитланово, которые длятся с 25 января, по состоянию на 7 февраля составила 8,4 млн. грн. Как уточняется, за это время из-за указанных действий не перевезено 174,5 тыс. тонн угля.