Фронтовая Горловка: на бул.Димитрова снова будут ездить автомобили

Пятница, 10 февраля, 2017
Местные власти решили таким образом оптимизировать транспортное сообщение между двумя проспектами — Ленина и Победы.
Сотрудники КП «Простор» начали работы по демонтажу урн и лавочек на бул.Димитрова на участке между пр.Ленина и ул.Рудакова.
Делается это с целью оптимизации проезда легкового транспорта и налаживания сообщения между двумя центральными проспектами.
В октябре минувшего года сообщалось о проекта благоустройства бул.Димитрова.
«С первых чисел марта, мы начинаем реконструкцию,» — заверил тогда Приходько.