Фронтовая Горловка: на бул.Димитрова снова будут ездить автомобили

Местные власти решили таким образом оптимизировать транспортное сообщение между двумя проспектами — Ленина и Победы.

Сотрудники КП «Простор» начали работы по демонтажу урн и лавочек на бул.Димитрова на участке между пр.Ленина и ул.Рудакова.

Делается это с целью оптимизации проезда легкового транспорта и налаживания сообщения между двумя центральными проспектами.

В октябре минувшего года сообщалось о проекта благоустройства бул.Димитрова.

«С первых чисел марта, мы начинаем реконструкцию,» — заверил тогда Приходько.