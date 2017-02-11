Предпринимателей с каждым днем становится меньше

С 1 января 2017 года каждый, кто занимается частной предпринимательской деятельностью, должен заплатить ежемесячный налог в 704 грн. Причем, ФЛП (физическим лицам-предпринимателям) придется ежемесячно платить социальный взнос даже при отсутствии прибыли. Соответствующий указ был подписан президентом в декабре прошлого года. Как отмечают эксперты, благодаря данному указу в общей сложности за год ФЛП потеряют от 4224 до 8448 грн. (в зависимости от группы упрощенной системы налогообложения). Результатом нововведения стало повальное закрытие ФЛП, так как для многих мелких предпринимателей данная сумма в условиях кризиса оказалась неприемлемой.

Опять «по-черному»?

В Донецкой области ситуация пока не является острой. Однако в крупных городах к столам регистраторов выстроились большие очереди.

В Мариуполе свою деятельность прекращает большинство так называемых спящих предпринимателей. Только в декабре 2016 года, едва стало известно о новшествах в законодательстве, в столице Приазовья закрылось около 500 частных предпринимателей и более 600 — в январе.

Как пояснила корреспонденту «Донбасса» частный предприниматель Елена, платить ежемесячно 704 грн. для нее — не по силам. С началом военных действий женщина приостановила свою торговую деятельность, но была готова возобновить работу с наступлением мира. «Если бы дали возможность переждать, пока закончится война, можно было бы продолжать работать дальше, — делится она. — Но теперь вот закрываюсь, так как платить за отсутствие прибыли и «пустые» отчеты не имею возможности. Эти нововведения подкосили не только мой бизнес, но и очень многих».

Частный предприниматель Игорь также пришел в отдел регистрации с намерением закрыть свое предприятие. Мужчина, занимающийся транспортными перевозками, был вынужден приостановить работу и стать «спящим» предпринимателем. Он и его семья надеялись, что бизнес вновь развернется, когда закончится военный конфликт. Однако теперь стало ясно, что надеждам сбыться не суждено. «Буду искать работу на производстве. Побыл бизнесменом и хватит. Руки нам скрутили окончательно, — говорит Игорь. — Малый бизнес теперь просто рухнет, уйдет в тень. Все опять станут работать «по-черному». Иного выхода у людей нет».

Пенсионный фонд это не спасет

По словам начальника управления регистрационных полномочий и ведения реестра территориальной громады Краматорского горсовета Екатерины Куцен, с декабря прошлого года наблюдается явная тенденция к закрытию предпринимательской деятельности физическими лицами. «Если в октябре 2016 года заявления на закрытие подал 41 предприниматель, а в ноябре — 55, то уже в декабре эта цифра выросла до 131. Всего в течение месяца, после вступления в силу закона, то есть с 6 декабря по 6 января в Краматорске предпринимательскую деятельность прекратили 200 физических лиц», — сообщила представителям СМИ Куцен, добавив, что предприниматели опасаются, что не смогут уплачивать повышенный налог, поэтому закрываются.

«Куча народу сейчас бегают как ужаленные, закрывают свои висящие ФЛП. Кто мне объяснит, в чем глобальный смысл этой новации? Кому мешает «висящий» нулевой ФЛП, без дохода, который ни у государства, ни у налогоплательщика есть не просил, один отчет в год — и все? — возмущается теперь уже бывший предприниматель Олег. — Я думаю, что власти пошли на это с целью сократить дефицит Пенсионного фонда. Собрать туда как можно больше денег, любой ценой. Но Пенсионный фонд это вряд ли спасет».

Две стороны налоговой «медали»

В качестве попытки компенсировать удар по малому и среднему бизнесу в Верховной Раде бы зарегистрирован Законопроект № 5633 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства.

Документ предлагает установить переходный период для физлиц-предпринимателей, которые теперь должны платить обязательный соцвзнос, даже если не получают дохода.

Переходный период предлагается ввести на три месяца для того, чтобы украинцы успели ликвидировать свои «спящие» ФЛП и при этом не платили налог во время процесса ликвидации.

«Если такое лицо за это время не получало доходы, оно освобождается от уплаты единого социального взноса в размере 704 грн., как это было предусмотрено законодательством до 1 января 2017 года», — поясняют авторы документа.

В то же время эксперты отмечают, что дать однозначную оценку изменениям, внесенным в налоговое законодательство, трудно.

«Персонально я оцениваю негативно эту инициативу. Конечно, это принесет пользу с точки зрения наполнения бюджета, это — плюс с точки зрения оптимизации физических лиц-предпринимателей, то есть все они будут работать, потому что где-то нужно брать деньги. Но в Конституции Украины регламентирован принцип свободы предпринимательской деятельности и статус физического лица-предпринимателя не обязательно должен обязывать физическое лицо-предпринимателя постоянно работать и к тому же работать в прибыль, — отмечает Евгений Пронин, юрист, директор юридической компании «Пронин и партнеры». — Есть бизнес, который не привязан к ежемесячному заработку: есть сезонный бизнес, есть бизнес, который зависит от определенной поры года, определенных событий или определенных людей. Поэтому не все государственные инициативы в этом вопросе являются положительными. Я считаю, что если гарантирован Конституцией принцип свободы предпринимательской деятельности, то это должна быть свобода, а не ограничение».

Донбасс