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Стресс-тесты ждут еще 33 украинских банка

Пятница, 10 февраля, 2017

Проверить осталось мелкие учреждения с небольшой долей на рынке, говорят в НБУ.

Национальный банк Украины на следующей неделе может начать стресс-тестирование 33 банков, на которые приходится всего 2% активов банковской системы. Об этом сообщила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, сообщает «Укринформ».

«Надеюсь, что начиная, наверное, со следующей недели мы начнем диагностическое обследование остальных банков. Это 33 банка, которые по своему размеру небольшие, так как на 60 банков (которые прошли стресс-тестирование – Ред.) приходится 98% активов банковской системы. То есть – это лишь 2% активов, или 33 банка, которые мы будем диагностировать», – отметила Рожкова.

По ее словам, скорее всего эти банки не сдадут «диагностический экзамен», поскольку большинство из них являются следствием так называемого банковского «бэби-бума», поэтому «на сегодня инвесторов на такие банки нету».

Напомним, 60 банков закончили стресс-тестирование: из них 21 банк не нуждался в увеличении капитала, а девять уже выполнили программу докапитализации. Таким образом, в программе докапитализации сейчас находятся 30 банков. Кроме того, статус проблемных сейчас имеют пять финучреждений.

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