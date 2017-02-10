В Горловку пытались провезти одежду и духи

На КПВВ «Майорск» в ручной клади гражданки Украины пограничники обнаружили большое количество парфюмерии и одежды.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, женщина следовала из Бахмута в Горловку.

В ходе проверки пограничный наряд совместно с представителями фискальной службы в ее личных вещах обнаружили товары народного потребления, которые она пыталась таким образом доставить на неподконтрольную территорию.

Предварительная сумма оценки товаров составляет около 220 тысяч гривен.

Нарушительницу и ее товар передан работникам фискальной службы для принятия правового решения.