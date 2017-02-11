Фронтовая Горловка: стрельба на окраинах не стихает

В течение дня в окрестностях города периодически происходили бои. К счастью, серьезного развития они не получали.

С самого утра местные жители сообщали о перестрелках на севере и западе, в которых также применялись гранатометы, кроме того неспокойно было на юго-западе.

Ближе к 11 час. по местному времени во многих жилмассивах города был слышен мощный «бах», от которого у многих в окнах домов зазвенели стекла. Подробностей происшествия нет.

К вечеру «шумела» сторона Новгородского, а следующий всплеск активности боевых действий произошел уже после 19 час. Снова неспокойно было на северо-западе, а чуть позднее и на севере, где интенсивно стреляли из крупнокалиберных пулеметов и минометов.

Не стихают бои в районе промзоны и на мариупольском направлении, в целом, обстановка в окрестностях Донецка (особенно на западе от города) остается напряженной.