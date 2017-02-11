«Шахтер» завершил сборы победой и целенаправленно готовится к «Сельте»

В заключительном контрольном поединке горняки снова крупно победили.

10 февраля подопечные Паулу Фонсеки сыграли с португальским «Риу Аве», который занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата.

В очередной раз «Шахтер» начал игру с атак , но вскоре соперник выровнял ситуацию и… пропустил. На 25-й минуте прострел Исмаили в одно касание замкнул Бланко Лещук. Через 8 минут после перерыва Тайсон реализовал пенальти, назначенный за снос Борячука, который под занавес встречи установил итоговый счет — 3:0. Стоит отметить, что во второй половине встречи атаковали больше местные футболисты, но наша защита без проблем с ними справлялась.

Теперь донецкий клуб полностью сконцентрируется на предстоящем кубковом поединке — 16 февраля в Испании «Шахтер» проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой».