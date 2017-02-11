Фронтовая Горловка: давление воды в часы пик будет снижено

Местные власти решили разгрузить нагрузку на линии электропередач, из-за чего жители верхних этажей могут остаться без воды.

В управлении ЖКХ сообщили, что на данный момент город питают лишь 2 из 19 высоковольтных ЛЭП. Пиковые часы потребления электроэнергии фильтровальными станциями, которые обеспечивают водоснабжение Горловки, совпадают с временем максимального использования электроприборов населением, вследствие чего принято решение изменить максимальный режим работы насосных агрегатов на ФС № 1 и № 2. В результате, потребители, проживающие на верхних этажах жилых домов, могут ощутить снижение давления воды в системе водоснабжения.

Горловским ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» разработан новый график максимальной подачи воды — с 6 до 9 час., с 16 до 18 час. и с 20 до 22 час.