Потери ВСУ: умер генерал, пропала группа разведчиков

Воскресенье, 12 февраля, 2017
Таковы итоги 11-го февраля.
Днем в субботу в зоне АТО в Луганской области с выполнения задания не вернулась группа разведчиков ВСУ. Известно, что группа украинских военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю позиций и не вернулась с выполнения задания, военнослужащие не вышли на связь. Точное количество пропавших не уточняется.
«Сейчас ведутся поисковые работы», — говорится в сообщении.
Позднее СМИ сообщили, что в своем кабинете скоропостижно скончался руководитель Национального университета обороны Украины, бывший первый замначальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Геннадий Воробьев. По некоторым данным, причиной его смерти стали проблемы с сердцем.