Потери ВСУ: умер генерал, пропала группа разведчиков

Таковы итоги 11-го февраля.

Днем в субботу в зоне АТО в Луганской области с выполнения задания не вернулась группа разведчиков ВСУ. Известно, что группа украинских военных выполняла задачи по наблюдению на переднем краю позиций и не вернулась с выполнения задания, военнослужащие не вышли на связь. Точное количество пропавших не уточняется.

«Сейчас ведутся поисковые работы», — говорится в сообщении.