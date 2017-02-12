Организаторы блокады перекрыли еще один участок железной дороги

Участники торговой блокады Донбасса заблокировали железнодорожную ветку Ясиноватая-Константиновка в районе станции Фенольная.

Об этом сообщили сами активисты.

По их словам, «блокада не будет распространяться на железнодорожные склады, которые идут через станцию Фенольная, заводов государственных шахт и других предприятий, которые находятся на подконтрольной Украине территории».

Также в сообщении штаба блокады в Facebook, говорится, что электропоезд, курсирующий от Фенольной до Константиновки, не будет иметь проблем с проездом в районе блокирования железной дороги.