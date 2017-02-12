В соцсети появились страницы коммунальных предприятий Горловки

Как утверждают местные власти, теперь граждане могут обращаться напрямую к интересующему коммунальному предприятию посредством социальной сети.
Сделано это с целью обеспечения оперативного и своевременного выполнения работ, связанных с обслуживанием жилого дома.
КП «Центральный» — https://vk.com/kpcentralnuy
КП «Стройспецкомплект» — https://vk.com/id403366577
КП «Великан» — https://vk.com/id403558135
КП «Кировский» — https://vk.com/id390042636
КП «Сервис» — https://vk.com/id390298556
КП «Мрия» — https://vk.com/id389978575
КП «Надия» — https://vk.com/n.kommunalnoe