В соцсети появились страницы коммунальных предприятий Горловки

Как утверждают местные власти, теперь граждане могут обращаться напрямую к интересующему коммунальному предприятию посредством социальной сети. Сделано это с целью обеспечения оперативного и своевременного выполнения работ, связанных с обслуживанием жилого дома. КП «Центральный» — https://vk.com/kpcentralnuy КП «Стройспецкомплект» — https://vk.com/id403366577 КП «Великан» — https://vk.com/id403558135 КП «Кировский» — https://vk.com/id390042636 КП «Сервис» — https://vk.com/id390298556 КП «Мрия» — https://vk.com/id389978575 КП «Надия» — https://vk.com/n.kommunalnoe

