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Юлия Подлегаева — Мисс Горловка-2017

Воскресенье, 12 февраля, 2017

В ДК «Шахтер» состоялся конкурс красоты «Мисс Горловка-2017″.

В конкурсной шоу-программе приняли участие 15 девушек. Для участия им необходимо было пройти кастинг, где оценивались не только внешние данные конкурсанток, но и соответствие определенным параметрам, а также пластичность и харизма и лишь затем избранные сошлись в борьбе за титул.

Жюри оценивало участниц в нескольких конкурсах: первым из которых стало дефиле, далее следовали хореографические номера, где участницы демонстрировали свою пластичность, третьим выходом стал конкурс купальников, а напоследок девушки вышли на сцену в образе прекрасных принцесс, облачившись в вечерние платья. Также на суд зрителей были предоставлены видео-ролики с рассказом девушек о родном городе, где каждая из участниц продемонстрировала свои ораторские способности.

В итоге победительницей стала Юлия Подлегаева, титул первой вице-мисс достался Ярославе Задарновской, а второй вице-мисс названа Вероника Палий.



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