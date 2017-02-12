В России задержали 47 украинцев

В МВД РФ заявили о прекращении деятельности международного наркосиндиката »ХимПром».

«67 участников наркогруппировки задержали, 47 из них – украинцы» — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2015-м году в Украине был создан интернет-магазин «ХимПром» для организации сбыта наркотических средств на территории России.

«Данная организация имела четко выстроенную схему незаконного оборота наркотиков – от производства до реализации. Годовой оборот составлял более 2 млрд рублей», – заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Для вербовки участников наркогруппировки в украинских СМИ массово размещались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории России. Вербовочные пункты располагались в Киеве. С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников», – уточнила она.

Также сообщается, что в ходе операции ликвидировано три лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, расположенные в Московской области.

МИД Украины направило в РФ запрос о подтверждении задержания 47 украинцев в России. Отреагировали на событие и в МВД Украины.

«Задержанные в России граждане Украины по делу о международном наркосиндикате являются жертвами торговцев людьми», — уверены в ведомстве.

«Нацполиция и МВД последовательно борется с организованными группами торговцев людьми. На территории РФ находятся сотни наших граждан, которые в разное время стали жертвами торговцев людьми…», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В то же время в силовых структурах подчеркивают, что в России их представляют не как жертв незаконного промысла, а именно как участников организованной преступной группы и советуют гражданам Украины не искать легких заработков за рубежом, так как в подобных случаях сложно доказать, что речь идет именно о торговле людьми, и затем вернуть граждан на родину даже для отбывания наказания.