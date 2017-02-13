Блокада Донбасса: «Угля осталось на 10 дней»

Премьер говорит об угрозе веерных отключений, а нардепы требуют решения СНБО.

Ситуация с блокадой Донбасса набирает катастрофические обороты. На днях так называемые активисты заблокировали еще один железнодорожный перегон, поставив под угрозу работу целого ряда ТЭС. А вчера о необходимости срочно решить проблему заявил и премьер-министр Владимир Гройсман.

СЕЛЯНЕ ЗАМЕРЗАЮТ. В ночь на 11 февраля «активисты» заблокировали перегон под Фенольной (Донецкая область). Напомним, ранее была блокирована основная магистраль на направлении Ясиноватая — Константиновка. Сами «блокировщики» говорят: это важные пути сообщения между подконтрольной и неподконтрольной Украине территориями, видимо, забывая, что от их действий страдают простые люди, вынужденные замерзать в своих домах зимой. Директор Славянской ТЭС Валерий Черепий бьет тревогу: из-за «активистов» теплоэлектростанции пришлось перейти на аварийный режим работы. Она сейчас способна отапливать только Николаевку (город, где расположена) и саму станцию, а десятки сел — замерзают! По словам руководителя предприятия, в случае продолжения блокады уголь на ТЭС может закончиться через несколько дней!

ПРЕМЬЕР. Вчера по поводу сложившейся ситуации высказался и премьер-министр Владимир Гройсман, заявивший, что нельзя объявлять жесткую войну украинским гражданам и бросать миллионы человек на произвол судьбы: «Украина потребляет в энергетическом плане 24 млн тонн угля. Из них 9 млн — это антрацитовая группа, которая производится из украинских недр, но на территории, которую мы пока временно не контролируем. Треть электроэнергии в стране вырабатывается на ТЭС и ТЭЦ… Блокировка поставок угля, которому нет альтернативы, — спросите у экспертов или специалистов в энергетической сфере, они скажут вам об этом — означает только одно — остановку и веерные отключения, о которых говорят по всей территории Украины. Нужно ли до этого доводить? Я считаю, что нет».

ЭНЕРГОШТАБ И СОВ­БЕЗ. Решать проблему Гройсман намерен с помощью энергетического штаба, который соберется уже сегодня, чтобы оценить ситуацию и понять, что нужно делать. «Чтобы пройти сезон, уже сейчас нужно начинать экономить. Нельзя дотянуть до того, чтобы запасы были «ноль», а потом думать, что с этим делать. Прошлым летом подобная ситуация была, и мы едва ее выровняли. Но не нужно снова создавать проблемы», — подчеркнул он. Подключились и нардепы. «Мы сделали от депутатов БПП обращение к президенту, СНБО, где будет инициирован круглый стол, где будут представители Кабмина, участники блокады; надеюсь, президент Украины, чтобы решить вопрос», — говорит пар­­ламентарий от БПП, во­­лонтер Та­­тьяна Рычкова. По ее словам, блокада поставок угля приведет к тому, что свою работу остановят ТЭС по всей стране. «Я назову цифры и факты: на Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Славянской — на 10, на Трипольской — на 14 — а она на Киев и область поставляет тепло. На Змиевской — на 20 дней, а это Харьков и область. При отключении этих ТЭС мы не сможем отапливать наши дома», — добавила Рычкова. По ее словам, действия «активистов» могут негативно отразиться и на жизни в прифронтовом Мариуполе. Если остановится Старобельская ТЭС, в городе пропадет не только тепло, но и станут крупные предприятия!

ЦЕНА ВОПРОСА. Рычкова говорит: для того чтобы перевести существующие ТЭС на работу на том угле, который не добывается на оккупированной территории, понадобятся 8—9 месяцев и порядка 10 млн долларов. Министр энергетики Игорь Насалик называет более шокирующую сумму — 15 млрд грн!

В свою очередь, Гройсман напомнил об Авдеевском коксохимзаводе, на котором трудятся полмиллиона человек, и они рискуют остаться без работы, если завод будет без угля. Рычкова тоже говорит, что из-за проблемы многие люди могут лишиться работы: «У этих людей не будет тепла и работы. Государство станет тратить деньги на их соцобеспечение, и это приведет к экономической катастрофе». Она подчеркнула, что «за подобной антигосударственной позицией стоит РФ», а бороться с «контрабандой» товаров, как называют свои действия участники блокады, должны СБУ, прокуратура и суды.

Слова нардепа подтверждает и гендиректор Днепродзержинского коксохимзавода Павел Рафальский. Он отмечает, что из-за блокады его предприятие вынуждено закупать уголь в Австралии, США, Канаде и РФ. «Это в полтора-два раза дороже. Плюс покупать у страны-агрессора, на мой взгляд, не совсем правильно. Так что надо подумать, кому это выгодно, что мы блокируем своих шахтеров, а уголь покупаем у России! Что же касается последствий блокады, то, однозначно, у нас упадет рентабельность производства. Как следствие — его сокращение, а это уже грозит увольнениями», — резюмирует он.

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