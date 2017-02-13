Хуг насчитал почти десяток жертв среди мирных жителей

В период с 29 января по 9 февраля на Донбассе пострадали полсотни мирных жителей, среди которых девять человек погибли.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«За период с 29 января по 9 февраля мы зафиксировали следующее: подтвердили 50 случаев ранений населения, 9 из которых были со смертельным исходом. Это неприемлемо высокое число жертв. Это произошло из-за того, что вооружение давным-давно должно было быть отведено», — отметил Хуг.

Знай.ua