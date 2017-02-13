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Под Светлодарском начали ремонтировать взорванные ЛЭП, питающие Горловку

Понедельник, 13 февраля, 2017

Наблюдатели СММ ОБСЕ обеспечили патрулирование во время проведения ремонтных работ на взорванных в начале февраля линиях электропередач под Светлодарском, которые питают Горловку.

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ за 10 февраля.

«СММ продолжает содействовать ремонту инфраструктуры. СММ следила за соблюдением режима прекращения огня и наблюдала по обе стороны линии разграничения, где проводились ремонтные работы на линиях электропередач в районе между Светлодарском и Луганским, которые питают Горловку и прилегающие районы», — указано в отчете.

1 февраля под Светлодарском неизвестными были подорваны ЛЭП, питающие Горловку, в результате чего город около часа оставался без электро- и водоснабжения, также в течение нескольких часов в части Горловки были проблемы с теплоснабжением.

Типичная Горловка



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