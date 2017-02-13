На КПВВ в Майорске с семенами конопли задержан мужчина

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на нарушителя указала служебная собака.



Мужчина направлялся в Горловку, а семена перевозил среди своих личных вещей. Во время проверки на сумки, где находились запрещенные товары, среагировал служебный пес.

Всего мужчина перевозил 17 пакетиков с семенами марихуаны. Он объяснил пограничникам, что вез передачу от неизвестного ему лица, а об ее содержимом якобы ничего не знал.

Гражданина Украины и семена марихуаны передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей проверки.