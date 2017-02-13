Фронтовая Горловка: город остался без света и воды

Местные власти сообщили об аварийной ситуации. Подробности не сообщаются.

«Уважаемые горловчане, в связи с возникновением аварийной ситуации и проведением работ по ее ликвидации, сообщаем вам, что с 12.00 до 14.00 будут обесточены Центрально-Городской, Никитовский и Калининский районы города (кроме ж/м «Солнечный»)», — говорится в сообщении.

Вскоре появилась аналогичная информация, в которой на этот раз сообщалось уже о проблемах с водоснабжением в тех же районах.

Местные жители сообщили, что на данный момент подача электричества уже восстановлено.