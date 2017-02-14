В 2016-м году задолженность украинцев за услуги ЖКХ выросла более чем в два раза

В то же время, за первое полугодие прошлого года правительство через субсидии «переплатило» за газ 11 млрд. грн.

За минувший год общая сумма задолженности населения Украины за оплату услуг ЖКХ увеличилась на 12,5 млрд. грн, то есть более чем в два раза, пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.

По ее словам, на сегодня долг населения по услугам ЖКХ перевалил за 23 млрд. грн.

«На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд., за газоснабжение — 6,4 млрд., за содержание домов и придомовых территорий — 2,4 млрд., за централизованное водоснабжение — 1,5 млрд., за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд., за электроэнергию — 3,3 млрд. грн. Итого – 23,4 миллиарда гривен долгов. Конечно, эта сумма возникла не за год, но только за 2016-й «накопилось» 12,5 миллиардов грн., т.е. задолженность выросла более чем вдвое», — говорится в статье.

Как указывает Самаева, в то же время, по итогам первого полугодия 2016-го года, государство из-за неадекватных норм потребления и субсидий «переплатило» за газ 11 миллиардов грн.

«Суммы сравнимы, разница лишь в том, что долги населения – это живые деньги, которые нужно вытащить из семейных бюджетов, а «переплаты» государства – это взаимозачеты между поставщиками… и кто там считает эти «копейки», — заключает автор.