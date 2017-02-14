Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

Во вторник, 14-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 14 час. без воды останутся абоненты нескольких улиц в центральной части города: ул.Комсомольская (от ул.Пушкинской до ул.Свердлова), пр.Победы (от ул.Горького до ул.Комсомольской), ул. Советская (№ 17, 19, 21).

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9 до 14 час. будет временно прекращена подача электроэнергии абонентам части Центрально-Городского района: ул.Львовская (№ 2-11, 29), ул.Багратиона (№ 43-49), бул.Димитрова (№ 29), пр.Ленина (№ 71-103, 52-58, 65).