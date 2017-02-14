Фронтовая Горловка: стреляли лишь изредка

В понедельник, за городской чертой периодически вспыхивали бои, которые были слышны жителям близлежащих жилмассивов.

Местные жители констатировали, что стреляли намного меньше, чем в предыдущие дни, кроме того, в течение дня не применялось тяжелое. Разве что, ночью прогремели несколько мощных «бахов», но отдаленно. Днем же иногда было неспокойно на юго-западе и севере — здесь несколько раз происходили перестрелки.

Напряженнее была ситуация в Донецке и его окрестностях. По прежнему неспокойно в районе авдеевской промзоны и в целом, на западных окраинах города.