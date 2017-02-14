ОБСЕ обнаружили танк, но уехали с места события после предупредительных выстрелов

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«12 февраля, когда наблюдатели зафиксировали замаскированный танк (неустановленного типа) в подконтрольных «ДНР» Пикузах, они слышали 15-20 выстрелов из стрелкового оружия за 50-100 м от позиций СММ неподалеку от места, где стоял танк. Наблюдатели определили, что выстрелы не были направлены непосредственно на них, а имели предупредительный характер. СММ немедленно покинула это место», — говорится в сообщении.