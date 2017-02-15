Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В среду, 15-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 16 час. без воды останутся часть абонентов центральной части города: от ул.Пушкинской до ул.Судейко, от ул.Пушкинской до ул.Первомайской, а также на ул.Пересыпкина (№ 18, 20) и Шепелева (№ 6).

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 8 до 17 час. будет временно прекращена подача электроэнергии в пос. Широкая балка.