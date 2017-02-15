Фронтовая Горловка: вечером бои разгорелись с новой силой

Первые сообщения о возобновившихся боевых действиях в районе Горловки начали поступать во второй половине дня.

Сначала местные жители рассказали о неспокойной обстановке на юго-западе (направление Верхнеторецкого), западе (Новгородское) и севере города (Зайцево-Гольмовский). Затем, после долгого затишья, бои вновь разгорелись на юго-западе (стрелковое, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы), а к 20 час. — на севере заработали минометы.

В моменты тишины в некоторых жилмассивах города были слышны непрекращающиеся обстрелы в районе авдеевской промзоны.

С разной интенсивностью продолжаются бои и в окрестностях Донецка. Остается напряженной ситуация на мариупольском направлении.