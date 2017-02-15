В Донецке протестовали против ОБСЕ

Сегодня, 15 февраля, в Донецке прошла акция протеста около офиса Специальной мониторинговой миссии.

Несколько сотен человек собрались у гостиницы «Park Inn» на бул.Пушкина и заявили о «бездействии наблюдателей ОБСЕ», призвав «объективно освещать события в регионе».

Представители миссии вышли к протестующим и после нескольких минут общения согласились все претензии и пожелания передать своему руководству.

Кроме того, митингующие настояли на повторной инспекции разрушений на западе города, которые произошли в результате боевых действий в ночь с 25 на 26 января и, по мнению, активистов, не были отражены в отчете ОБСЕ. Руководитель донецкого офиса миссии Ольга Скриповская согласилась сегодня выехать в Трудовские, чтобы провести повторное обследование.

После этого акция завершилась.