Территория Донецкой фильтровальной станции вновь под обстрелом

Об этом в пресс-службе компании «Вода Донбасса»».

«Донецкая фильтровальная станция попала в зону обстрелов с вечера 14-го февраля до утра 15-го февраля.

Боеприпасы взрывались в непосредственной близости от подстанции 110 кВ, от которой осуществляется электроснабжение ДФС, насосной станции и склада хлора. В случае попадания осколков снарядов в контейнеры с хлором пострадают не только специалисты и обслуживающий персонал станции, но и большое количество людей на прилегающей к ДФС территории.

По некоторым данным, на территории ДФС находится около четырех тонн хлора.