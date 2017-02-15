15 февраля — праздник Сретения Господнего

Зачем младенцев на 40 день приносили в храм Господень и какой момент важнее всех остальных в жизни каждого человека.

День встречи — Сретенье Господне — один из двунадесятых праздников, который мы празднуем 15 февраля. Слово «сретенье» в переводе со старославянского — «встреча». В этот день произошла встреча Бога и человека, встретились два Завета, и Старый уступил место Новому…

У каждого бывают встречи, которые влияют на всю его жизнь. Это и встреча любимого человека, друга по жизни или по духу, мудрого наставника, которая помогла человеку поменяться, изменить жизнь. Именно в канун этого праздника следует задуматься, что для нас значит встреча, произошло ли это событие в нашей жизни — встреча с Богом. Понять и разобраться в этом нам помог протоиерей Георгий из храма в честь Преображения Господнего.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

«В ветхозаветные времена был благочестивый обычай — на 40-й день всякий младенец мужеского пола, перворожденный в семье, приносился Богу и делался собственностью Бога, — говорит протоиерей Георгий. — Этот обычай начинается еще со времен Моисея, когда он выводил народ еврейский из египетского рабства. Тогда фараон противился решению отпустить своих рабов, из-за чего были посланы страшные кары, в том числе и смерть всех перворожденных в земле египетской. И когда евреи уже вышли из плена, они осознали страшную цену своей свободы. После того в память об этом, как бы в качестве выкупа за этих детей, перворожденный младенец мужеского пола в каждой семье должен был быть принесен в Храм, и Бог над ним получает власть жизни и смерти. Также в этот день родители приносили благодарственное пожертвование.

И вот на 40-й день после Рождества праведный Иосиф и Божия Матерь пошли в Иерусалим для принесения благодарственной жертвы. А так как Иосиф был человеком небогатым, то он принес в храм два голубиных птенца (каждый приносил жертву в меру своего достатка).

В Иерусалиме в это время жил старец Симеон, известный своей благочестивой жизнью, доживший до глубокой старости. По преданию, он был переводчиком Священного Писания и, переводя слова из книги пророка Исайи о том, что Дева родит Сына, и будет имя Ему Эммануил, он засомневался в действительности написанного. Тогда явился ему ангел и сказал, что он не умрет, пока не увидит рожденного от Девы Богомладенца. Когда же родился Христос, старцу Симеону было уже 300 лет (Не забывайте, что у Бога многое возможно).

По внушению Святого Духа Симеон пришел в храм и встретил там Божию Матерь с Иисусом и Иосифом. Он обрадовался встрече, взял на руки Богомладенца, сказал, что Господь его отпускает, так как он видел обещанное спасение для народа израильского и всего мира. Также он напутствовал и Божию Матерь. Здесь была и Анна-пророчица, вдова, которая всегда находилась при храме. Увидев Младенца Иисуса и услышав слова Симеона, она прославила Бога, и эту весть понесла дальше».

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

«В чем же смысл этого праздника. Мы уже говорили о многих встречах в жизни человека, как они важны и судьбоносны. Но самая важная встреча — это встреча человека с Богом, как говорил великий проповедник митрополит Антоний Сурожский. Господь каждого ведет по жизни по-разному. В момент, когда душа готова, в двери нашего сердца стучатся свыше, чтобы подтолкнуть к новой ступени духовного развития. Есть прекрасная икона, на которой изображен Иисус Христос, стучащий в двери дома. Это символ обращения к нам свыше и, что важно, — Бог нас не заставляет спасаться, Он дал нам свободную волю, чтобы мы добровольно к Нему пришли. К сожалению, большинство этот голос не слышат, либо не хотят слышать, так как путь к Богу — это путь самоограничений и внутренней борьбы. Идти к Богу — это словно путь в гору, туда подниматься сложно и тяжело. А падать с того места, где ты находишься сейчас, то есть скатываться вниз — намного проще, что мы и видим вокруг нас в этом мире (не счесть всех падений)».

«К ГРОБУ «МЕРС» НЕ ПРИЦЕПИШЬ»

«Как же к нам стучится Господь? Он настолько тактичен и мудр, что старается максимально доходчиво донести до человека эту весть. Это может быть внутреннее видение, встреча с «нужным» человеком, «случайное» посещение храма, неожиданная книга от знакомых. Вариантов множество. Главная идея в том, что у каждого свой круговорот жизни, своя суета, в которой мы забываем, что для Бога важна наша душа, ее преображение, выполнение духовной программы каждого человека — а ведь у каждого человека она своя, уникальная! Как ни страшно, но все земное материальное, что мы накапливаем здесь на Земле, тут и останется. Как говорил один юморист: «К гробу «Мерседес» не прицепишь». А мы, словно муравьи, все в движении и суете. Да, нужны и земные хлопоты, но важно отличать первостепенное и второстепенное, хоть иногда подымать свой взор в Небо и погружаться вглубь своего сердца, вдруг оттуда послышится тихий стук доброй вести, призыва, вопрошания: «Туда ли ты, человек, идешь?», совета или просьбы.

Когда импульсы к развитию, духовные вразумления, дающиеся нам, отталкиваются нами, Господь «отходит в сторону», и человек живет дальше по старинке. Потом все вроде становится как обычно, тот же ритм жизни, и все остальное, а душе вновь постепенно чего-то не хватает, сердце почему-то плачет. Это Бог стучится в наше сердце, будит нас от духовной спячки. И что бы человек ни делал («релакс» в алкоголе, увлечение экстримом, любовные похождения, азарт, любые страсти), душу это не успокоит, пока она не откликнется на призыв.

Нам даются встречи, помощь свыше, но, опять же, если человек не слышит, идут вразумления через людей, книги, нужные мысли, ситуации. А если человек настаивает на своем, остается без изменений, для спасения души ему даются более жесткие меры вразумления: проблемы, сложности со здоровьем, финансовые неурядицы и еще много чего, и дай Бог, чтобы это было понято. Господь долготерпелив, но когда человек исчерпает все попытки исправиться, его могут забрать с Земли. Но хватит о страшном».

ЧТО ЖЕ САМОЕ ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ?

«В первую очередь, Бог — это любовь, радость, поддержка и даже если просто жить по моральным законам и мудро, то жизнь, общение, встречи в большинстве своем будут приносить радость. Как-то одного мудреца спросили, какое время, какая книга и какой человек самые важные в жизни? Он ответил, что самое важное время — тот момент, который ты сейчас проживаешь. Самая важная книга та, которую ты сейчас читаешь. Самый важный человек — тот, с которым ты сейчас имеешь дело. Мы постоянно куда-то бежим, решаем множество дел. Но во всем этом круговороте очень часто многое теряем, не замечая, что упускаем крупицы, из которых и состоит наше счастье. Попробуйте оглянуться вокруг и, возможно, заметите, что кто-то давно хочет с вами пообщаться, кому-то нужна поддержка, внимание. Мы часто забываем о своих родных, может ребенку нужно наше время, а не откуп деньгами, может, у супруга что-то болит внутри и его нужно поддержать, может в этой суете мы забыли о родителях, а они ждут нашего звонка. Это все может показаться мелочами, но жизнь наша состоит из таких «мелочей». И есть такой дивный духовный закон, что если ты что-то доброе отдаешь другому — свое время, деньги, часть своей души (и это все искренне, не ожидая ничего взамен), то позже получишь сторицей для себя от Бога. В Евангелии сказано, что если зерно пшеничное, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Если оно не умрет, не растворится в земле — не будет плодов. Если человек собой не будет жертвовать в разумную меру, то принесет мало плодов. Наша жизнь, семья, работа, друзья — это постоянная жертва времени, сил, эмоций, и, растворяясь во всем этом, мы приносим свои духовные плоды».

БОГ НАМНОГО БЛИЖЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ

«Есть еще одна великолепная притча. Жил-был маленький мальчик, который хотел встретиться с Богом. Для дальней дороги к Богу он взял кексы и лимонад. Когда шел, то увидел пожилую женщину. Она сидела в парке на скамейке и смотрела на голубей. Мальчик присел рядом и открыл рюкзак. И только он хотел начать трапезу, увидел, что женщина голодна и дал ей кекс. Она с благодарностью приняла кекс и улыбнулась. Ее улыбка была такой чудесной, что он захотел увидеть ее вновь и предложил ей лимонад. Она снова улыбнулась ему. Мальчик был в восторге! Они сидели в парке весь день, ели и улыбались, не говоря ни единого слова. Пришло время идти домой, они обнялись, улыбнулись и разошлись. Когда мальчик пришел домой счастливый, мать спросила, почему он улыбается. Он ответил, что ел с Богом и провел с ним день, и у Него прекрасная улыбка. Пожилая женщина, также счастливая пришла домой. И на вопрос сына, почему она улыбается, сказала, что ела кексы с Богом, и он моложе, чем она думала. Эта притча иллюстрирует то, что Бог ведь рядом, Он дает нам свою благодать через ближних, рядом находящихся людей или даже случайных прохожих.

Наше счастье, радостные моменты, необходимая помощь часто находятся рядом и для получения этого не нужно много денег, не нужны суперусилия. Необходимо просто остановиться, осмотреться, раскрыть свое сердце, увидеть и понять. Бог всегда рядом с нами и Он желает нам счастья. Надо только сделать шаг навстречу к Нему. Хотелось бы пожелать нашим читателям, чтобы в праздник Сретенья Господня произошла эта самая важная встреча в жизни».

Людмила Лысак, Сегодня