Фронтовая Горловка: задержаны сбытчики наркотиков

Сразу два случая выявления подозреваемых в сбыте наркотических средств зафиксированы за последние несколько дней.

Один из них произошел случайно. Во время проверки документов и вещей у одного из пассажиров автомобиля, водитель которого был остановлен за проезд на запрещающий сигнал светофора обнаружили наркотические вещества.

При попытке досмотра злоумышленник оказал сопротивление и, как оказалось, неспроста — в карманах его одежды был обнаружен метадон: шприц и 8 свертков.

Кроме того, в Горловке был задержан еще один местный житель, также подозреваемый в сбыте наркотических средств.

В его квартире были обнаружены свертки с веществом растительного происхождения. По словам злоумышленника, растения он нашел на поле неподалеку, высушил и решил наладить продажу наркотика.