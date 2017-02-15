 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Вузы неподконтрольного Донбасса лишили лицензии, а их выпускников обязали к переаттестации

Среда, 15 февраля, 2017

Министерство образования и науки аннулировало лицензии высших учебных заведений, расположенных на временно неподконтрольной части Донбасса и АР Крым.

Как сообщают в ведомстве, с начала войны из Донецкой, Луганской областей и АР Крым на подконтрольную власти территорию переехало почти два десятка вузов, рассказали в общественной организации «Восстановление Донбасса».

1 февраля утвержден перечень вузов, которые остались на неподконтрольной территории, лишены лицензий и не имеют права осуществлять образовательную деятельность.

В перечне 71 высшее учебное заведение различных уровней аккредитации, в том числе из Горловки: колледж городского хозяйства, машиностроительный и медицинский колледжи.

Для студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях после 20 февраля 2014-го года и хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавались, разработан соответствующий Порядок аттестации.

Студентам вузов с неподконтрольных территорий Донбасса, которые были зачислены на обучение и внесены в ЕГЭБО, предоставляется право обучения в вузах, расположенных на подконтрольной правительству территории.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования