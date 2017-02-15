Вузы неподконтрольного Донбасса лишили лицензии, а их выпускников обязали к переаттестации

Министерство образования и науки аннулировало лицензии высших учебных заведений, расположенных на временно неподконтрольной части Донбасса и АР Крым.

Как сообщают в ведомстве, с начала войны из Донецкой, Луганской областей и АР Крым на подконтрольную власти территорию переехало почти два десятка вузов, рассказали в общественной организации «Восстановление Донбасса».

1 февраля утвержден перечень вузов, которые остались на неподконтрольной территории, лишены лицензий и не имеют права осуществлять образовательную деятельность.

В перечне 71 высшее учебное заведение различных уровней аккредитации, в том числе из Горловки: колледж городского хозяйства, машиностроительный и медицинский колледжи.

Для студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях после 20 февраля 2014-го года и хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавались, разработан соответствующий Порядок аттестации.

Студентам вузов с неподконтрольных территорий Донбасса, которые были зачислены на обучение и внесены в ЕГЭБО, предоставляется право обучения в вузах, расположенных на подконтрольной правительству территории.