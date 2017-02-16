Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В четверг, 16-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 8.30 до 15.30 час. без воды останутся часть абонентов в ж/м Солнечный: ул.Пересыпкина (№ 18, 20) и Шепелева (№ 6).

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 8 до 16 час. будет временно прекращена подача электроэнергии в пос. ш. «Кочегарка»: ул.Калинина (№ 1-61), Гоголя (№ 1-50), Крупской (№ 18-88), Шевченко (№ 3-21). С 8.30 — 8.45 и с 16 до 17 час. планируются временные отключения электроэнергии в пос. ш. Кочегарка, Озеряновке, Михайловке, Зайцево, Пантелеймоновке, ж/м 88-й квартал, Короленко, бул.Димитрова,