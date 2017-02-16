Украина на грани ЧП в энергетике

Отключения света могут начаться, минимум, через две недели.

Вечером 15 февраля Кабмин собрался на экстренное совещание из-за ситуации, которая сложилась в результате блокировок поставок угля из Донбасса рядом активистов и депутатов.

Правительство приняло распоряжение «О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии» и этим, фактически, ввело чрезвычайное положение.

После совещания министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик объяснил журналистам, что это значит для простых украинцев.

По его словам, свет всей Украине пока отключать не собираются. Речь идет о возможных веерных отключениях (отключение большого количества потребителей) лишь в случае необходимости.

Назвать наиболее уязвимые области министр пока отказался. Кризис может наступить через две недели, а может через месяц — точных дат он не назвал, но понадеялся, что этого удастся избежать.

- Хочу подчеркнуть, что отключения электричества будут происходить только в крайних случаях. И то заблаговременно будем об этом информировать, — обещал на внеплановом заседании и премьер-министр Владимир Гройсман.

Еще выступая перед министрами, Насалик объяснил, что отключения начнутся в случае острой диспропорции между выработкой и потреблением электроэнергии.

На заседании еще раз осудили действия активистов. Гройсман и вовсе назвал угольную блокаду «преступлением», передает «Экономическая правда».

Отметим, что двумя днями ранее ввести чрезвычайное положение предложили на заседании антикризисного штаба компания «Укрэнерго» и Министерство топлива и энергетики.

Прошлый раз чрезвычайное положение в энергетике вводили в 2014-м году. Тогда из-за начавшихся боевых действий на Донбассе снизились добыча и поставки угля в Украину.

Если в Украине все-таки закончится уголь на ТЭС и начнутся веерные отключения электричества, то это может ударить по запасам газа. Дело в том, что частично компенсировать нехватку электроэнергии от ТЭС можно за счет ее выработки на ТЭЦ и на газовых блоках ТЭС. Но на это придется тратить газ, которого осталось не так уж и много.

КП в Украине