Фронтовая Горловка: вечером стреляли только на севере

В среду, 15 февраля, было практически тихо, только с наступлением темноты иногда стреляли в стороне Зайцево.

На протяжении всего дня жители близлежащих жилмассивов могли слышать эхо войны со стороны Ясиноватой-Авдеевки, где в районе промзоны не стихают бои. Вечером же многие слышали непродолжительные перестрелки на участке от Майорска до Гольмовского.

В окрестностях Донецка ситуация более напряженная — в боевых действиях полным ходом применяется тяжелое и бронетехника. Подобная обстановка сохраняется и на востоке от Мариуполя.