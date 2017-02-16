В Минске снова договорились об отводе вооружения

Вчера в столице Беларуси состоялась очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Как сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, было достигнуто соглашение об отводе запрещенного Минскими договоренностями вооружения до 20 февраля.

Кроме того, обсуждались вопросы обмена удерживаемыми в связи с конфликтом на Донбассе людьми, а также вопросы водоснабжения в Донецкой и Луганской областях.

Стоит отметить, что во время брифинга Сайдика в Минске состоялась провокация. Несколько россиян, якобы, членов партии «Другая Россия», кричали лозунги о необходимости прекращения переговоров, на что оперативно отреагировали местные правоохранители, выдворившие дебоширов из зала. Один из противников мирных переговоров задержан.

В МИД Беларуси случившееся назвали попыткой срыва переговорного процесса и дискредитацией Минска как переговорной площадки.