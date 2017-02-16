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«Работает снайпер». ОБСЕ не пустили осмотреть поврежденные дома

Четверг, 16 февраля, 2017

Наблюдатели ОБСЕ не смогли попасть в Трудовские для проведения инспекции из-за боевых действий.

Как уже сообщалось, в Донецке под офисом организации состоялся митинг, на котором собравшиеся требовали повторной инспекции разрушений в Петровском районе, которые, по их мнению, не были отражены в отчете ОБСЕ.

Представители специальной мониторинговой миссии согласились и поехали в поселок, однако добраться до места не смогли.

«Мы туда поехали, постояли у блокпоста 40 минут. Но нас не пустили, объясняя это тем, что там работает снайпер. Мы собирались посмотреть поврежденный дом на улице Чехова, 17, но нам это так и не удалось сделать», — сообщила руководитель донецкого офиса миссии Ольга Скриповская.

 



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