«Работает снайпер». ОБСЕ не пустили осмотреть поврежденные дома

Наблюдатели ОБСЕ не смогли попасть в Трудовские для проведения инспекции из-за боевых действий.

Как уже сообщалось, в Донецке под офисом организации состоялся митинг, на котором собравшиеся требовали повторной инспекции разрушений в Петровском районе, которые, по их мнению, не были отражены в отчете ОБСЕ.

Представители специальной мониторинговой миссии согласились и поехали в поселок, однако добраться до места не смогли.

«Мы туда поехали, постояли у блокпоста 40 минут. Но нас не пустили, объясняя это тем, что там работает снайпер. Мы собирались посмотреть поврежденный дом на улице Чехова, 17, но нам это так и не удалось сделать», — сообщила руководитель донецкого офиса миссии Ольга Скриповская.