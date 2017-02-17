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Фронтовая Горловка: активность боевых действий возросла

Пятница, 17 февраля, 2017

В четверг стрелять начали еще до полудня.

Местные жители начали сообщать о возобновлении боевых действий около 11.30 по местному времени. По мнению большинства, на юго-западе на протяжении часа периодически были слышны исходящие, а за городской чертой на северо-западе — прилеты. Это подтверждают и сообщения в соцсетях, в которых администраторы групп успокаивали пользователей, что «это не обстрел» и повода для беспокойства нет. В то же время, очевидцы рассказали, что в ж/м Строителей был слышен свист летевших снарядов. Кроме того, во многих районах горловчане ощущали вибрацию от тяжелых «бахов».

Позднее стало известно, что под обстрел попали две насосные станции канала Северский Донец-Донбасс. Как говорится в сообщении компании «Вода Донбасса», в зданиях станций, которые обеспечивают подачу воды по на третьем подъеме (в районе Горловки), вылетели оконные стекла. По некоторым данным, оборудование не пострадало.

Вечером стреляли на севере города — в стороне Зайцево было слышно крупнокалиберное вооружение и гранатометы. Чуть позже стало шумно на северо-западе. Уже ночью местные жители рассказали о минометных боях. В моменты затишья до некоторых жилмассивов доносились отдаленные звуки боев в районе авдеевской промзоны.



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