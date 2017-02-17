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Из Испании «Шахтер» возвращается с победой

Пятница, 17 февраля, 2017

В Лиге Европы состоялись первые матчи 1/16 финала, в одном из которых «Шахтер» сыграл с «Сельтой».

Хозяева поля больше атаковали, но горняки без особых проблем отбивались и пытались контратаковать. Такая тактика сработала в середине первого тайма — молниеносная атака завершилась выходом Марлоса один на один с вратарем, а первым на добивании оказался аргентинец украинского происхождения Густаво Бланко Лещук, который забил в первой же официальной игре.

После перерыва сначала больше атаковали гости, затем инициативу в свои руки вернула «Сельта», но забить команды больше не сумели. 1:0 — важная победа «Шахтера» на выезде.

Ответный поединок состоится 23 февраля на стадионе «Металлист» в Харькове.

Из других результатов выделим матчи с участием российских клубов: «Краснодар» обыграл «Фенербахче» — 1:0, «Ростов» разгромил пражскую «Спарту» — 4:0, а «Зенит» под руководством Мирчи Луческу уступил в Бельгии «Андерлехту» — 0:2.



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