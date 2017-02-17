Авдеевка снова под обстрелом. Погиб мирный житель

По некоторым данным, есть попадание в пятиэтажку.

В результате боевых действий мужчина 1973 г. р. погиб, еще трое получили ранения, двое из них — легкие. Всего зафиксированы попадания в три жилых дома.

Как сообщил глава ДонОГА Павел Жебривский, один из снарядов «пробил перекрытия 5-го и 4-го этажей и все это обрушилось на третий этаж. Но чудом, плиты сложились как карточный домик. И под этой полостью Господь спас трех человек — 2 мужчин и одну женщину. Спасатели их уже освободили из-под завалов… По предварительным данным, есть опасность смещения фасадных плит в доме. Всего в этом доме повреждены 5 квартир».