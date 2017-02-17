Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В пятницу, 17-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 13.30 до 16 час. без воды останутся часть абонентов в ж/м Солнечный: ул. Бессонова (№ 42, 44, 48), Рогозина (№ 1).

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9 до 15 час. будет временно прекращена подача электроэнергии в ж/м Изотовский: ул.Морозова (№ 1-66), Тушинская (№ 1-46), Коласа (№ 1-60), Горнопромышленная (№ 37-111).